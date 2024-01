Cassonetti incendiati dai petardi: pronto intervento delle squadre di Comune e Aamps

Nelle foto l'intervento effettuato in Via Città del Vaticano

Come per tutti i festeggiamenti di fine anno, anche per quello appena trascorso si sono purtroppo registrati incendi ad alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati a causa dello scoppio incontrollato dei petardi

Come per tutti i festeggiamenti di fine anno, anche per quello appena trascorso si sono purtroppo registrati incendi ad alcuni contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati a causa dello scoppio incontrollato dei petardi.

Dopo le segnalazioni dei cittadini al call center e al servizio SegnaLI e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, i tecnici dell’ufficio Ambiente del Comune di Livorno e di Aamps/Retiambiente hanno effettuato gli opportuni sopralluoghi in varie parti della città intervenendo con la rimozione dei detriti, con la pulizia accurata delle aree e con la sostituzione dei vari contenitori.

Un’operazione risultata talvolta particolarmente impegnativa a causa dell’avvenuta fusione di plastica, metallo e rifiuti con l’asfalto o le pavimentazioni dove poggiavano le batterie.

Si ricorda ai cittadini che per analoghe segnalazioni è ancora possibile contattare l’azienda o il Comune di Livorno ai seguenti recapiti: [email protected]; [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina Facebook “Aamps Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©