Caterina e Tecla conquistano l’accesso alla fase europea di arti scenico-sportive
Forza ragazze, l’Europa vi aspetta! Congratulazioni alle due giovani artiste livornesi Caterina Menichetti (oro) e Tecla Diana (argento) della scuola di Circo Saltimbanco per il trionfo alla Performer Cup 2025. Un risultato che va oltre il valore tecnico delle medaglie per l’atteggiamento con cui hanno affrontato la competizione: con serenità, allegria e spirito di collaborazione
Grande successo per le giovani atlete livornesi alla Performer Cup 2025, fase finale nazionale di livello C categoria over 18, dedicata alle discipline circensi, svoltasi a Roma. Sul podio sono salite Caterina Menichetti, medaglia d’oro e titolo di prima classificata, e Tecla Diana, medaglia d’argento e secondo posto assoluto. Grazie alle loro esibizioni, entrambe hanno guadagnato l’accesso alla fase europea della competizione. La Performer Cup è il primo campionato internazionale dedicato alle Arti Scenico-Sportive, organizzato da F.I.P.A.S.S. (Federazione Internazionale Performer delle Arti Scenico-Sportive) insieme a C.S.A.In., ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, membro di EFCS – European Federation for Company Sport e di WFCS – World Federation for Company Sport. Un risultato che va oltre il valore tecnico delle medaglie conquistate, per l’atteggiamento con cui hanno affrontato la competizione: con serenità, allegria e spirito di collaborazione. Un’esperienza importante che premia non solo il talento delle due giovani artiste, ma anche il percorso di crescita artistica e personale, seguito con passione dalle loro insegnanti Elena Cei e Giulia Meoni. Forza ragazze, l’Europa vi aspetta!
