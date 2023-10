Ccn Modì: in zona mercato presidio fisso “intelligente” e cancelli a difesa dei futuri banchi

In foto da sinistra: Alessandro Bacci, presidente del Consorzio delle Botteghe, Alessandro Ciapini, direttore provinciale Confesercenti Livorno, Simone Toschi, presidente del Consorzio Buontalenti e Lugi Sena, presidente consorzio Mercato delle Vettovaglie

Tre i punti toccati da Confesercenti e dai presidenti dei vari consorzi: presidio fisso intelligente e coordinato, cancelli per chiudere la notte la futura area mercatale di via Buontalenti e lotta al commercio abusivo di merce contraffatto

di Giacomo Niccolini

I recenti fatti di cronaca e la sempre più crescente microcriminalità diffusa nel centro città hanno fatto alzare il livello di attenzione dei commercianti e degli esercenti nella zona mercatale. Tanto da rendere necessario il fare un punto della situazione e richiedere alcune accortezze in maniera pubblica. Lo hanno fatto tutti insieme, riuniti nei vari consorzi e sotto l’egida della Confesercenti Livorno e del Centro Commerciale Naturale Modì, durante una conferenza stampa indetta in via Pieroni (sede Confesercenti) Lugi Sena, presidente consorzio Mercato delle Vettovaglie, Alessandro Bacci, presidente del Consorzio delle Botteghe, e Simone Toschi, presidente del Consorzio Buontalenti. Il tutto coordinato da Alessandro Ciapini, direttore provinciale Confesercenti Livorno.

“Oltre a ringraziare l’amministrazione comunale per il costante impegno e la continua interlocuzione nei nostri confronti – hanno detto i partecipanti alla conferenza stampa – serve rimarcare alcune cose di cui noi esercenti sentiamo il bisogno, su cui è necessario dunque accendere i riflettori. Nessuno di noi ha la soluzione per antonomasia al problema dell’ordine pubblico e del degrado. Siamo qua però perché abbiamo tanti piccoli consigli da poter condividere con le Istituzioni e su cui vorremmo lavorare. I punti sono questi: serve un presidio fisso intelligente, condiviso e ragionato. Ringraziamo per quello che è stato fatto e che si sta facendo, dalle telecamere ad una sempre più crescente attenzione per la zona mercatale, ma auspichiamo che si possa adottare un presidio più forte la sera, magari con le pattuglie dell’esercito richiesta dal Prefetto, in modo che in orario notturno vi sia più deterrente. Il giorno è sufficiente la pattuglia della municipale o delle forze dell’ordine per un presidio vigile e controllato. Ci auspichiamo che si possa sempre di più contrastare il commercio abusivo e di merce contraffatta che circonda i nostri punti vendita. Questo danneggia molto il nostro lavoro e serve sempre maggior attenzione. Infine chiediamo che in futuro, la nuova area mercatale di via Buontalenti, i nuovi banchi di cui dovrebbero partire i lavori ad inizio del 2024 e che entro al fine del prossimo anno vedranno la luce entro la fine del prossimo anno, sia recintata con dei cancelli in modo da poterla chiudere la notte ed evitare atti vandalici e furti. Sarà per noi importante anche la fase di transizione che da inizio lavori, si spera al massimo a febbraio, ci vedrà spostarci in piazza Cavour e sugli scali Saffi. Anche su questo aspetto chiediamo al Comune di non abbandonarci perché sarà una fase molto delicata per noi”.

