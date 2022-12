Centenari e “star” su Facebook, nel 2022 almeno 42 compleanni

Nella foto la signora Bruna Mazzoni Baldeschi che il 16 dicembre 2022 ha festeggiato cento anni. Nonna Bruna è una delle "star" con 14k "mi piace" ottenuti in 2 giorni

La signora Bruna, 100 anni il 16 dicembre, stacca tutti: 14.000 mi piace e 2.600 commenti. Complimenti! Nel corso dell'anno "almeno" 42 compleanni perché ci sono famiglie che preferiscono non festeggiare e centenari di cui non si riesce a rintracciare la famiglia

Ma quanti sono stati i compleanni centenari livornesi (cento anni, o più come la signora Bianchina che di anni ne ha compiuti 101) festeggiati nel 2022? Grazie alla collaborazione dell’ufficio stampa del Comune, che ringraziamo, siamo in grado di dirvi che sono stati almeno 42 (di cui 12 maschi e 30 femmine). “Almeno” perché, fa sapere il Comune, ci sono famiglie che a causa delle cattive condizioni psicofisiche dell’anziano preferiscono non festeggiare e centenari di cui non si riesce a rintracciare la famiglia. E tra di loro sono nate delle vere e proprie star social, almeno stando ai like ricevuti sulla nostra pagina Fb: la signora Anna Evangelisti che il 19 dicembre ha soffiato 101 candeline ha ottenuto su Fb 11.000 “mi piace” e 1.700 commenti. La signora Bruna Mazzoni Baldeschi, 100 anni il 16 dicembre, di mi piace ne ha incassati la bellezza di 14.000 e 2.600 commenti. Complimenti!

Condividi: