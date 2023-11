Cento partecipanti all’Ambitour dedicato al turismo

Ben 100 persone, tra amministratori e operatori del settore, hanno avuto l’opportunità di ammirare alcuni dei luoghi più suggestivi di Livorno, degustare prodotti tipici e partecipare ad attività esperienziali nel territorio di Collesalvetti. Il sindaco Luca Salvetti: "Bisogna uscire da quella mentalità secondo cui cultura e turismo sono basati esclusivamente sull’attrazione storica"

di Giulia Bellaveglia

Grande successo per l’Ambitour relativo ai territori di Livorno e Collesalvetti. Un’esperienza alla scoperta dell’ambito turistico dedicata ad amministratori e operatori del settore, organizzata e promossa da Anci Toscana e Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Fondazione Lem, Comune di Livorno e Comune di Collesalvetti. “Quello livornese – spiega il sindaco Luca Salvetti – è un ambito turistico che abbiamo voluto realizzare a tutti i costi, perché consente di uscire da quella mentalità secondo cui cultura e turismo sono basati esclusivamente sull’attrazione storica. Una sfida che ci aiuta a crescere, e che consente di comprendere che possono essere promossi anche territori con caratteristiche differenti, secondo una visione decisamente più aperta”.

Un’intera giornata in cui i soggetti coinvolti, ben 100 addetti ai lavori, hanno avuto l’opportunità di ammirare, accompagnati da una guida turistica, alcuni dei luoghi più suggestivi di Livorno quali ad esempio l’Acquario, il Cisternino, il Mercato delle Vettovaglie e il Pentagono del Buontalenti attraverso il tour in battello. A questo si sono aggiunte le degustazioni di prodotti tipici del territorio come il 5 e 5, il cacciucco o il bordatino, una zuppa nata a bordo delle imbarcazioni.

“L’obiettivo di queste giornate – spiega Sonia Pallai, responsabile turismo di Anci Toscana – è rafforzare il movimento dall’interno in un modo ben preciso: non dicendo come si fa qualcosa, ma provando a farlo tutti insieme. Amministratori e operatori sullo stesso livello”. “Un progetto – aggiunge Daniela Burrini di Toscana Promozione Turistica – che ci aiuta a lavorare meglio, a essere competitivi e a creare la nostra identità. Un’esperienza unica in Italia che porta la Toscana ad essere una regione innovativa e soprattutto a fare rete”.

Nel pomeriggio l’iniziativa è proseguita nel territorio di Collesalvetti in cui i partecipanti hanno potuto realizzare numerose attività esperienziali quali panificazione, survival, forest therapy, apicoltura, mountain bike, tiro con l’arco, percorso laghi e boschi e addestramento cani ricerca dispersi. Presenti ai saluti istituzionali anche l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo e il responsabile eventi della Fondazione Lem Adriano Tramonti.

