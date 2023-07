Centro Ambientale Mobile, appuntamento in piazza dei Legnami

Foto tratta dalla pagina Fb Aamps Livorno

Decimo appuntamento sabato 8 luglio dell’anno del tour organizzato da Aamps e Uff. Ambiente del Comune per favorire lo smaltimento di tante tipologie di rifiuti. Sarà presente anche il Centro del riuso creativo “Evviva” mobile per donare beni non più utilizzati

di Michelangelo Sarti

Decimo appuntamento dell’anno del tour organizzato da AAMPS e dall’uff. Ambiente del Comune di Livorno per favorire ulteriormente le utenze domestiche nel corretto conferimento dei materiali, conferma la novità apprezzata dai cittadini nel precedente evento permettendo di disfarsi non solo di varie tipologie di rifiuti ma anche consegnare beni in buono stato da donare al Centro del riuso creativo “Evviva”. L’attività è in programma sabato 8 luglio 2023, dalle ore 8.30 alle 12.30, in Piazza dei Legnami nel quartiere Venezia. Alla piattaforma ecologica i cittadini potranno portare gratuitamente presentando la tessera sanitaria personale, oltre ai beni ritenuti in buono stato (meglio se ancora funzionanti e rigenerabili): ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, TV e monitor, elettronica di consumo (es. smartphone, tablet, PC, aspirapolveri, asciugacapelli, ventilatori), lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti, lampade al LED, toner, cartucce per stampanti, bombolette spray, pile, etc. Aamps ricorda che per smaltire i rifiuti ingombranti e i RAEE ci si può avvalere anche dei Centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00, dal lunedì al sabato) oppure si può prenotare il ritiro gratuito a domicilio con una semplice telefonata al call center aziendale (numero verde 800.031.266). Il centro del riuso creativo “Evviva” in Via Cattaneo 81 è invece aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00.

I prossimi appuntamenti previsti nel 2023:

-sabato 9/09: Via Stenone

-sabato 16/09: Via Costanza

-sabato 23/09: Via Fratelli Gigli

-sabato 14/10: Via Campania

-sabato 28/10: Via Vittorio Orlando

-sabato 04/11: Via S. Jacopo angolo Viale Italia

-sabato 11/11: Via Pannocchia angolo Via Fontana

-sabato 25/11: Piazza Gavi

-sabato 02/12: Piazza del Cisternone

-sabato 16/12: Piazza Barriera Garibaldi

Condividi: