Centro ambientale mobile, boom di rifiuti raccolti e fruitori nel 2023

48.370 kg i rifiuti raccolti (tra ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 2.719 i cittadini che hanno approfittato del servizio gratuito: 20 gli appuntamenti 2024, il primo sabato 3 febbraio in piazza Borrani a Banditella

48.370 kg di rifiuti raccolti (tra ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) e 2.719 cittadini che hanno approfittato del servizio gratuito. Sono i numeri dell’anno 2023 del Centro Ambientale Mobile di Aamps/RetiAmbiente che, sull’onda del successo ottenuto e con il coordinamento dell’ufficio Ambiente del Comune di Livorno, prosegue l’attività anche nell’anno da poco iniziato. Saranno ben 20 gli appuntamenti complessivi che progressivamente abbracceranno tutto il territorio comunale. Alla piattaforma ecologica i cittadini potranno portare gratuitamente le seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, TV e monitor, elettronica di consumo (es. smartphone, tablet, PC, aspirapolveri, asciugacapelli, ventilatori, lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti, lampade al LED, toner, cartucce per stampanti, bombolette spray, pile, etc.). Il via è previsto sabato 3 febbraio 2024, dalle ore 8.30 alle 12.30, in piazza Borrani nel quartiere di Banditella. “Sono numeri significativi quelli registrati nel 2023 – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – e non potevamo certamente esimerci da organizzare una replica del servizio anche per l’anno in corso. La sensibilità dei cittadini verso le tematiche ambientali è sempre più marcata ed è quindi opportuno proseguire nella strada tracciata per offrire le migliori opportunità possibile per una corretta gestione dei rifiuti. Ho piacere di ricordare che in queste occasioni sarà presente anche il Centro del riuso creativo “Evviva” mobile per donare beni non più utilizzati, comunque aperto quotidianamente in Via Cattaneo 81”. “Il successo del Centro Ambientale Mobile – spiega Raphael Rossi, Amministratore Unico di Aamps/RetiAmbiente – si affianca alle tante altre iniziative che abbiamo messo in campo per permettere ai livornesi di disfarsi dei rifiuti con facilità nel rispetto delle normative vigenti. Informarli su tutto ciò che mettiamo gratuitamente a disposizione è un dovere che stiamo assolvendo attraverso un articolato sistema di comunicazione che coinvolge tutta la compagine aziendali: dai colleghi dell’ufficio preposto ad assolvere a tali necessità, agli Ispettori Ambientali, agli operatori del Call Center aziendale, ai Facilitatori Ambientali e anche ai nuovi Operatori di Quartiere che si stanno fidelizzando sui rispettivi quartieri assegnati sempre più disponibili a registrare e segnalare le esigenze della cittadinanza rapportandosi direttamente con il servizio SegnaLI del Comune”.

Ecco il calendario completo con gli appuntamenti del 2024:

-sabato 03/02: Piazza Borrani

-sabato 17/02: Largo Fratelli Rosselli

-sabato 02/03: Via Stenone

-sabato 16/03: Via Pier della Francesca

-sabato 23/03: Piazza dei Domenicani

-sabato 06/04: Via Fratelli Gigli

-sabato 20/04: Piazza Europa

-sabato 11/05: Via Vittorio Orlando

-sabato 25/05: Via della Stazione

-sabato 08/06: Piazza Mazzini

-sabato 15/06: Via Costanza

-sabato 29/06: Viale della Libertà (parcheggio scambiatore)

-sabato 06/07: Via Fontana angolo Via Pannocchia

-sabato 20/07: Via Campania

-sabato 07/09: Via della Stazione

-sabato 21/09: Via Passaponti angolo Via Dodoli

-sabato 05/10: Piazza S. Jacopo

-sabato 12/10: Via di Montenero (fronte cimitero)

-sabato 09/11: Via Lomi

-sabato 23/11: Piazza Barriera Garibaldi

Aamps ricorda che per smaltire i rifiuti ingombranti e i RAEE ci si può avvalere anche dei Centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00, dal lunedì al sabato) oppure si può prenotare il ritiro gratuito a domicilio con una semplice telefonata al call center aziendale (numero verde 800.031.266).

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: [email protected]

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: [email protected]; numero verde 800-031.266, pagina facebook (“Aamps Livorno”).

