“Centro Ambientale Mobile”: sabato 27 agosto appuntamento in Coteto

Il nuovo appuntamento è in programma sabato 27 agosto 2022, dalle ore 9.00 alle 13.00, in Via Campania nel quartiere Coteto

Tappa numero 22 di 28 complessive del tour organizzato da Aamps e dall’ufficio Ambiente del Comune di Livorno per favorire ulteriormente i cittadini nel corretto conferimento di molte tipologie di rifiuti.

Il nuovo appuntamento è in programma sabato 27 agosto 2022, dalle ore 9.00 alle 13.00, in Via Campania nel quartiere Coteto.

Gli operatori allestiranno la piattaforma ecologica rendendosi disponibili per la raccolta delle seguenti tipologie di rifiuti: ingombranti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, TV e monitor, elettronica di consumo (es. smartphone, tablet, PC, aspirapolveri, asciugacapelli, ventilatori), lampadine a basso consumo, neon, lampade fluorescenti, lampade al LED, toner, cartucce per stampanti, bombolette spray, pile, etc.

Agli abitanti della zona sarà consegnato per l’occasione anche il “mozzichino” per disfarsi correttamente dei mozziconi di sigaretta. In regalo anche un mestolo per cucinare in bambù a chi porterà almeno una bottiglia di olio vegetale esausto prodotto in casa.

Aamps ricorda che per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e dei RAEE sono sempre disponibili anche i centri di raccolta in via degli Arrotini 49 (orario di apertura: 8.00 – 12.00; 13.00 – 19.00, dal lunedì al sabato) e in via Cattaneo 81 (orario di apertura: 8.00 -12.00; 13.00 – 17.00, dal lunedì al sabato).

Attraverso i consueti canali di comunicazione è anche possibile prenotare il ritiro gratuito a domicilio (call center 800.031.266 da rete fissa oppure 0586.416.350 da rete mobile, [email protected], APP “AAMPS Livorno”).

L’elenco dei prossimi appuntamenti suddivisi per aree previsti fino al mese di dicembre 2022:

Area LIVORNO NORD

Piazza dei Domenicani (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 24 settembre 2022

Area SANT’JACOPO – MARRADI

Via S. Jacopo in Acquaviva (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 22 ottobre 2022

Area LIVORNO SUD

Via Pigafetta (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 8 ottobre 2022

Area ARDENZA – LA ROSA

Via Allende (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 12 novembre 2022

Area LIVORNO NORD (Shangai-Corea)

Via Stenone (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 26 novembre 2022

Area LIVORNO EST

Via Campania (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 10 dicembre 2022

Area PICCHIANTI – PORTA A TERRA

Via della Pace (ore 9.00 alle 13.00)

sabato 10 settembre 2022

Condividi: