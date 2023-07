Cgil Livorno, tre nuovi ingressi in segreteria

Katia Sagretti, Filippo Bellandi e Valerio Melotti entrano a far parte della segreteria della Cgil provincia di Livorno. La nomina è stata approvata lunedì 24 luglio nel corso dell’assemblea generale della Cgil tenutasi a Livorno nella sede di via Ciardi

Katia Sagretti, Filippo Bellandi e Valerio Melotti entrano a far parte della segreteria della Cgil provincia di Livorno. La nomina è stata approvata lunedì 24 luglio nel corso dell’assemblea generale della Cgil tenutasi a Livorno nella sede di via Ciardi.

La segreteria della Cgil provincia di Livorno a partire da oggi sarà pertanto composta da sei componenti: Fabrizio Zannotti (segretario generale), Monica Cavallini (vicesegretaria), David Romagnani e dai tre nuovi membri.

“L’ingresso in segreteria di Sagretti, Bellandi e Melotti – ha dichiarato Zannotti al termine dell’assemblea – permetterà un cambio di passo importante per poter affrontare in maniera ancor più puntuale e rapida le sempre più complesse problematiche del territorio. La Cgil livornese sarà ancor di più vicina ai lavoratori e alle lavoratrici e metterà in campo tutte le energie possibili per tutelare i loro diritti. Siamo pronti ad affrontare le nuove sfide del futuro. Ai nuovi membri della segreteria auguro un buon lavoro”.

Condividi: