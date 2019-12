Che freddo! Grecale a 40 nodi e 2,5 di minima

Che freddo! In tanti lo avranno pensato e avvertito esclamando, chi, “Finalmente. Era ora!” e chi “Meglio il caldo!” . Ecco, il 4 dicembre 2019, che piaccia o no, è stato uno dei giorni più freddi dall’inizio dell’autunno. Complice il vento di grecale (intensità massima 40 nodi, 72 km/h, alle 4,20 del 4 dicembre), la temperatura minima percepita ha raggiunto 2,5 gradi alle 5,20. Ringraziamo ancora una volta l’Avvisatore Marittimo del porto per averci fornito i dati. Freddo a parte non si sono registrati disagi per via del vento.