“Che soddisfazione essere arrivati in fondo a L’Eroica”

"Come si dice a Livorno "ti vuole vedere in ghigna" arrivare in fondo. E' stata una sfida, vinta, con me stesso e ne è valsa la pena". Il 34enne livornese racconta la sua partecipazione alla manifestazione ciclistica che si svolge sulle strade bianche della provincia di Siena tra salite, discese e paesaggi da cartolina

“Arrivare in fondo, come si dice a Livorno, ti vuole vedere in ghigna. Ma oggi posso dire che ne è valsa la pena”. A parlare è Pietro Li Calsi, livornese, 35 anni il prossimo 18 dicembre, che il 5 ottobre ha realizzato un piccolo sogno: partecipare per la prima volta a L’Eroica, la celebre manifestazione ciclistica conosciuta a livello mondiale (8.328 partecipanti, di cui il 40% di stranieri) che si svolge sulle strade bianche della provincia di Siena tra salite, discese e paesaggi da cartolina. Pietro ha scelto il percorso corto da 46 km ma guai a parlare di “passeggiata”: “E’ proprio come recita il motto dell’inventore Giancarlo Brocci: la bellezza della fatica e il gusto dell’impresa”. Durante il tragitto ha dovuto fare i conti con una foratura risolta grazie al kit che aveva con sé e all’aiuto provvidenziale di un padre e figlio che gli hanno prestato una pompa: “Serve tanta passione e un minimo di conoscenza della meccanica. Gli imprevisti, con biciclette d’epoca su sterrato, sono sempre dietro l’angolo”. Per partecipare è obbligatorio utilizzare una bicicletta costruita prima del 1987 e indossare vestiario d’epoca. E lui ha pedalato con una Francesco Moser del 1986, rosa, con cambio Campagnolo. “Se mi chiedi perché l’ho fatta ti rispondo: per una sfida con me stesso. Ho conosciuto persone splendide, attraversato panorami mozzafiato e mi sono goduto i pit stop con prodotti tipici locali. Ringrazio la Ciclistica Cecina asd per il supporto”. Rifarla? “Penso proprio di sì. Magari la prossima volta senza mai mettere piede a terra”. E, come se non bastasse, pochi giorni dopo il 19 ottobre ha preso parte all’Intrepida, un’altra manifestazione ciclostorica, portandosi a casa un ricordo indimenticabile: l’autografo di Francesco Moser.

