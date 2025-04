Che spettacolo! Alone solare sopra le case

Foto di Fabrizio, che ringraziamo per la disponibilità, della associazione ALSA

Tutti con il naso all’insù l’alone solare. Il particolare fenomeno è comparso nel primo pomeriggio di oggi tra i tetti dei condomini. Ha i colori di un arcobaleno ma non lo è. “Sì, è un classico alone solare – spiega il meteorologo Lorenzo Catania, che ringraziamo per la disponibilità – Si forma quando il cielo è pervaso da cirrostrati, nuvole sottilissime formate da cristalli di ghiaccio finissimi e fitti, che riflettono e diffondono la luce scomponendola nei colori dell’iride. L’alone completo è molto più articolato, ma perché lo si veda occorrono condizioni ambientali molto particolari”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©