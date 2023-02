Che spettacolo il lungomare by night! E si illumina anche la fontana del Nettuno

Continuano gli interventi dell'amministrazione comunale per il rifacimento e la manutenzione del lungomare labronico dalla Bellana alla Terrazza, passando alla passeggiata del viale Italia fino a piazza Modigliani

di Giacomo Niccolini

Quanto sei bella Livorno… quando è sera… quando si illumina anche la fontana del Nettuno…

Potrebbe cantare così un Lando Fiorini livornese parafrasando la celeberrima Quanto sei bella Roma e trasportando quelle note su di uno scenario tipicamente labronico e mozzafiato.

Perché ultimamente, grazie ai nuovi interventi di illuminotecnica del lungomare labronico, chi passeggia la sera con il salmastro pronto a solleticare le narici, il frangersi delle onde a fare da rumore bianco in sottofondo, il viale Italia sembra proprio una cartolina di una località chic e famosa che fa dire a chi è innamorato di questa città: quanto sei bella… Livorno!

In queste ultime ore il Comune ha deciso anche di illuminare la fontana del Nettuno che si erge fiera nella piazzetta davanti allo storico stabilimento dei Bagni Pancaldi.

Questo è solo l’ultimo degli interventi di rifacimento e manutenzione dell’illuminazione e riqualificazione previsti sul lungomare dall’amministrazione comunale che ha dato un colpo di bellezza, luci e colori dalla Bellana alla Terrazza, passando alla passeggiata del viale Italia fino a piazza Modigliani rendendo più piacevole la vista e il decoro per i livornesi e per i tanti turisti che, dopo lo stop forzato del Covid, stanno tornando a godersi e ad immergersi nelle bellezze della nostra città.

Così ecco che si colorano anche le palme in passeggiata, si accendono i lampioni che portano allo Scoglio della Regina, si illumina la fontana di Nettuno che risponde, in un suggestivo duetto fatto di luci e rimandi poetici, con le luci del gazebo della Terrazza che si fanno coccolare dall’immenso nero notturno che inghiotte il mare addobbato di lampioni e abbracci di innamorati. Come si fa a non essere romantici davanti a un paesaggio così? Quanto sei bella Livorno… quando è sera…(e non solo)…

