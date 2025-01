Che trio! Lamberto, Federico e Paolo conducono Radio up & down a Radio 24

"Siamo emozionatissimi. Federico sarà il primo speaker radiofonico con sindrome di down d'Italia". Il programma è dedicato all'inclusività, debutta domani (ore 20) con la prima puntata e alla conduzione vedrà Ruffini e Parlanti con "l'ospite fisso" Giannini

Lamberto Giannini, Federico Parlanti e Paolo Ruffini (nessuno dei tre, detto per inciso, ha bisogno di grandi presentazioni) sono pronti ad una nuova avventura. Quella che li vedrà dietro ad un microfono nel ruolo di speaker radiofonici. La trasmissione, che andrà in onda su Radio 24 ogni sabato alle ore 20 e in replica la domenica alle ore 23 all’interno del nuovo palinsesto del fine settimana, si chiama Radio up & down e la prima puntata è in programma domani 11 gennaio. “Sarà una trasmissione sbagliata – spiega Giannini che ringraziamo – Sì, sbagliata nel senso che quando gli errori si ripetono sono cercati, voluti, e noi vogliamo valorizzare l’errore per esaltare il concetto di inclusività. Federico sarà il primo speaker radiofonico con sindrome di down in Italia a condurre”. Giannini invece sarà “l’ospite fisso” e parlerà di filosofia e storia. “Per me è un debutto assoluto in una radio nazionale. Sono, anzi, siamo tutti emozionatissimi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©