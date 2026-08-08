Chiara Penco, Livorno esulta: vittoria in Cina per la Beasty Barbie

Decisiva una leva al braccio che costringe l'avversaria alla resa nel primo round. Per la fighter livornese del Rendoki Dojo un successo pesante ottenuto in un appuntamento internazionale

Dalla Cina arriva una grande notte per Chiara Penco. La fighter livornese del Rendoki Dojo di Massimo Rizzoli, soprannominata “Beasty Barbie”, ha conquistato una prestigiosa vittoria al JCK Kings 015, imponendosi sulla kirghisa Baktygul Kurmanbekova per sottomissione al primo round. Un successo pesante, ottenuto in un appuntamento internazionale. Sul ring del JCK International Fighting Center di Luliang, Penco ha dovuto inizialmente fare i conti con l’aggressività della sua avversaria. Kurmanbekova ha provato a imporre il proprio ritmo e, nelle prime fasi del combattimento, è riuscita anche a portare la livornese a terra, in una situazione che avrebbe potuto trasformarsi in un momento delicato. Ed è proprio lì, però, che è emersa una delle qualità più importanti di Penco: il ground game. La fighter italiana ha trasformato una situazione apparentemente complicata in un’opportunità, lavorando a terra fino a trovare l’apertura decisiva. Penco ha quindi chiuso una leva articolare al braccio, costringendo Kurmanbekova ad arrendersi e mettendo fine al combattimento già nel primo round. Una vittoria che conferma il momento importante della carriera della livornese, capace negli anni di misurarsi con alcune delle principali realtà internazionali delle MMA. Penco, classe 1995, vanta infatti esperienze in Bellator e Cage Warriors e prima della trasferta cinese presentava un record professionistico di 10 vittorie e 5 sconfitte, con sei successi ottenuti per sottomissione.

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