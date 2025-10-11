Chiellini a sorpresa dai Mayor von Frinzius

Il dirigente juventino ha partecipato allo spettacolo Sfiorarsi che la compagnia teatrale ha rappresentato oggi a Parco Levante

“Lui è andato oltre i suoi limiti nello sport, anche noi cerchiamo di andare oltre i nostri sul palco e nella vita”. Così Lamberto Giannini, fondatore dei Mayor von Frinzius ha commentato la presenza, a sorpresa, di Giorgio Chiellini in occasione dello spettacolo Sfiorarsi che la compagnia teatrale ha rappresentato a Parco Levante in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni del centro commerciale. “Lo spettacolo è andato benissimo, ringraziamo personalmente e a nome di tutti gli attori Giorgio per essere passato a trovarci”.

