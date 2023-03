Chitarra flamenca, è Federico il primo laureato in Toscana

Una passione nata grazie ai Gipsy Kings e sviluppata nel tempo tra Italia e Spagna. "Oggi vivo a Lucca e insegno chitarra, ma a Livorno torno sempre volentieri"

di Giulia Bellaveglia

Federico Pietroni è il primo toscano laureato in chitarra flamenca. Un risultato, quello del chitarrista livornese, conseguito all’Istituto Superiore di studi musicali Giulio Briccialdi di Terni con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale per l’originalità della ricerca presentata e la padronanza tecnica e stilistica. “La mia passione per il flamenco – racconta – nasce negli anni ‘80 grazie ai Gipsy Kings. Interpretai il loro come un modo assurdo di suonare la chitarra, che mi colpì in modo particolare. A quell’epoca però, in Italia nessuno conosceva il genere, mi servì diverso tempo per trovare qualcuno da cui imparare, viaggiando parecchio in Spagna”. Poi, un evento gli permette di tornare a fare la musica che ama nel suo Paese. “Nel 1995 uscì Il Ciclone di Pieraccioni. Da lì in poi ci fu un boom incredibile di chitarra flamenca, che in Italia sapevamo suonare in 3 o 4, quindi trovai un sacco di lavori ovunque”. La sua passione per la musica in generale invece, inizia quando è appena un ragazzino. “Avevo 12 anni quando ho preso per la prima volta in mano una chitarra. Avendo fatto il conservatorio mi sono dovuto avvicinare anche alla musica classica, ma ho conservato il buon gusto per tutto, pop, rock etc… sono innamorato della musica, tutta”. Tantissime le collaborazioni di prestigio nella carriera del musicista livornese: Tony Esposito, Antonio Marquez, José Greco, Lola Greco e il percussionista indiano Suresh Talwalkar, oltre, naturalmente ai Gipsy Kings. “Nel 2001 ho aperto un loro concerto a Roma e li ho conosciuti da vicino. Uno sogno realizzato”. Oggi Pietroni vive e lavora a Lucca come insegnante di musica nelle scuole. Dal 1996 è stabile nella compagnia “Flamenco Libre” fondata dal maestro Juan Lorenzo; in più è docente di chitarra classica e flamenca all’Accademia Geminiani di Altopascio. “A Livorno torno sempre volentieri. L’anno scorso sono venuto per partecipare ad Estate a Villa Trossi e spero con tutto il cuore di tornare anche quest’anno”.

