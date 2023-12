Chiude dopo 109 anni il negozio Furlini

Valter, che ringraziamo per la disponibilità, appoggiato al bancone del negozio Furlini. Nella foto in b/n lo zio e il nonno, arrotini, di Valter venuti dal Trentino davanti al negozio aperto nel 1914

“Molti dei nostri clienti in questi giorni vengono e ci chiedono “perché”: ringrazio tutti per questo affetto, purtroppo il motivo che ci ha portato a prendere questa decisione è l'età. Ma se qualcuno avesse interesse a continuare a noi farebbe piacere". A parlare è Valter, che ringraziamo per la disponibilità, titolare insieme alla sorella Monica del negozio di famiglia in via Buontalenti aperto nel 1914

“Molti dei nostri clienti in questi giorni vengono e ci chiedono “perché”: ringrazio tutti per questo affetto ma purtroppo c’è anche il fattore età di cui tener conto e il motivo che ci ha portato a prendere questa decisione è proprio questo”. A parlare è Valter, che ringraziamo per la disponibilità, titolare insieme alla sorella Monica del negozio di famiglia Furlini in via Buontalenti. Aperto dal nonno insieme ad uno dei fratelli come coltelleria nel 1914, successivamente portato avanti da Cesare, padre di Valter e Monica, dal 1978 sono Valter e Monica a gestire l’attività di coltelleria e articoli casalinghi. “Il 31 dicembre sarà il nostro ultimo giorno – prosegue Valter – Un po’ dispiace, riteniamo questa zona bella e caratteristica essendo a 50 metri dal Mercato, ma al tempo stesso siamo contenti del percorso fatto. Ci farebbe piacere se qualcuno avesse interesse a continuare questa attività che comunque ha sempre una nicchia di persone che cercano qualità, competenza e disponibilità”.

Condividi: