Chiude dopo 36 anni anni L’Ora di Danza in via Magenta

Livorno, purtroppo, perde un altro pezzo di eccellenza del commercio cittadino. Un'altra luce che si spegne in pieno centro. L'addio della titolare Cristina Bellani: "Non ho trovato a chi lasciare in mano un testimone di qualità. Dispiace tanto ma ho preferito abbassare la saracinesca"

di Giacomo Niccolini

È stato un punto di riferimento per chiunque si sia affacciato per lo meno una volta nella sua vita al mondo delle punte e della danza. Da qualche giorno a questa parte purtroppo le saracinesche si sono abbassate per sempre anche su questo negozio.

Per 36 anni in via Magenta “L’Ora di Danza” ha servito piccole e piccoli grandi ballerini e ballerine, offrendo una gamma di prodotti unici nel suo genere. Cristina Bellani, titolare della rivendita di articoli per la danza classica e moderna da 24 anni racconta i motivi che hanno portato alla chiusura. “Purtroppo i motivi sono duplici – spiega Bellani, che ringraziamo per la disponibilità, a QuiLivorno.it – Da un lato è stata una scelta personale e familiare dettata da motivi che mi legano alla famiglia e ad altre attività connesse ai miei cari. Dall’altra la scelta di chiudere per sempre è stata dettata dal fatto che è stato impossibile vendere. Impossibile soprattutto trovare qualcuno che potesse portare avanti un percorso di qualità. Non era solo un negozio, era un marchio di pregio, un nome. Se da una parte, economicamente sono dispiaciuta del fatto di non essere riuscita a vendere perché mi ritrovo delle spese legate alla chiusura più difficili da sostenere, da una parte invece sono, diciamo, contenta perché la qualità e la passione legata a quel nome finirà con me e non verrà sminuito da chi magari avrebbe potuto comprare ma non mantenere questi standard elevati di riferimento che avevamo noi. Preferisco lasciare un buon ricordo in tutti coloro che ci hanno sempre seguito. Noi – continua Bellani raggiunta al telefono da QuiLivorno.it – eravamo una realtà molto specializzata per la danza classica ad esempio. Avevamo ben 57 modelli diversi di punte, cosa che in Italia non aveva nessuno. Ci sono sicuramente negozi molto più belli del nostro ma non così specializzati e forniti con una gamma così ampia di oggetti di qualità. Ci chiamavano da tutta Italia per avere consigli, per farvi capire e siamo stati anche un punto di riferimento per tante aziende di produzione”.

