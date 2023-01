Chiude dopo 40 anni lo storico Hoasy

Lunghe file in queste ore fuori dal negozio per approfittare della liquidazione totale annunciata sulla pagina Facebook dell'attività. Si abbassa così la saracinesca su di un altro decennale negozio cittadino

Un’altra storica saracinesca cittadina che si abbassa. Era il 1983 quando l’ormai famosa “palmina” iniziava a campeggiare in città. Quel simbolo, logo ormai nell’immaginario di tutti, ha rappresentato per 40 anni il negozio di surf, skateboard, kite, sup e attrezzature da neve più famoso e fornito di tutta Livorno e non solo. Stiamo parlando di Hoasy mitico negozio di via Cestoni sinonimo di qualità e garanzia di ottime scelte in tutti i suoi settori, dalla neve al mare passando per le “rotelle”.

I più grandicelli si ricorderanno, senza dubbio, il portachiavi in gomma multicolorato a forma di palma che tra gli ’80 e i ’90 era diventato un vero e proprio oggetto cult tra i più giovani. Sui motivi della chiusura la direzione fa sapere che l’attività va bene e che si tratta soltanto di una mera scelta aziendale. Lunghe file in queste ore davanti al negozio per la liquidazione totale annunciata sulla pagina ufficiale di Facebook dell’attività. In tanti sono accorsi davanti al negozio di Shangai per approfittare di un acquisto last minute o soltanto per un ultimo saluto ad un negozio che ha accompagnato la crescita di tanti e che, senza falsa modestia, ha scritto la storia delle attività commerciali della nostra città.

