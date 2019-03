Chiude, dopo 42 anni, storico negozio

Nella lunga lettera di addio del titolare i ringraziamenti amari e sarcastici nei confronti delle amministrazioni comunali che si sono succedute in tutti questi anni

Quarantadue anni sono una vita intera. Nel 1977 Carter venne eletto presidente degli Stati Uniti d’America, il 5 marzo viene abrogata la festa del 2 giugno e dell’Epifania e San Giuseppe per effetto della politica dell’austerity adottata nel’autunno precedente, si apre il processo per la strage di piazza Fontana, a Parigi muore la divina Maria Callas e ad ottobre inizia ad essere venduta la prima consolle per giochi “Atari 2060”.

E’ in questo clima e contesto che Emo Hi Fi apre i suoi battenti a Livorno. Quarantadue anni di elettronica con tutte le sue evoluzioni, con tutti i suoi molteplici cambiamenti. “Emo” li ha visti tutti e tutti li ha riproposti ai livornesi. Dalla storica sede di via dei Lanzi prima di “ripiegare” in via Magenta. Una strada bellissima ma penalizzata forse un po’ troppo dalla chiusura al traffico che ne ha limitato l’afflusso di clienti. E così il 28 febbraio la lunga lettera d’addio e la porta che si chiude definitivamente. Su Emo Hi Fi cala il sipario. Ecco il saluto, i ringraziamenti e i i “non” ringraziamenti del titolare scritti a mano sulla vetrina.

La lunga lettera d’addio sull’ingresso, serrato, del negozio – “Dopo più di 42 anni a servizio del pubblico, ho maturato la decisione di ritirarmi e, come accade in questi casi, è tempo di bilanci, riflessioni e ringraziamenti. Bilanci: la mia è stata un’esperienza straordinaria. Le soddisfazioni che mi ha dato non si possono raccontare. Riflessioni: l’indipendenza non ha prezzo. Essere imprenditori di se stessi è la cosa più bella e la consiglio a tutti i giovani. Ringraziamenti: non ringrazio certamente le amministrazioni comunali che si sono succedute durante la mia esperienza perché si sono rovinate per rovinare il commercio nella nostra cara Livorno. Ringrazio invece i miei collaboratori: Mario, Beppe e Fabio che, negli anni, si sono succeduti al mio fianco perché senza di loro il successo non sarebbe stato lo stesso. Ringrazio i miei concorrenti che, soprattutto negli anni ’90, mi hanno spinto a fare sempre meglio. Ringrazio tutte le aziende ed i loro rappresentanti che hanno sempre creduto nelle mie capacità e mi hanno sempre dato fiducia. Ringrazio tutti gli affezionati clienti che mi seguono fin dall’inizio, molti conosciuti da bambini e tanti che sono diventati amici. Senza di loro quello che ho fatto non sarebbe stato possibile. Per finire ringrazio Salvini che mi ha dato la pensione”.