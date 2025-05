Chiude dopo 58 anni il negozio L’Angolo

Il titolare Andrea, che ringraziamo per la disponibilità

"Grazie a tutti coloro che in questi anni ci hanno scelto per abbellire la propria casa"

“Ringraziamo tutta la clientela che ci ha supportato nel tempo. A malincuore abbiamo preso questa decisione ma purtroppo i tempi sono cambiati. Ricordo Natali in cui eravamo in 8 a servire”. A parlare è Andrea, che ringraziamo per la disponibilità, titolare del negozio di oggettistica e articoli per la casa L’Angolo, annunciando la chiusura dell’attività dopo 58 anni. Quando aprì nel 1967 si chiamava La ceramica e si trovava in corso Mazzini, per poi trasferirsi con il nome attuale in corso Amedeo dove si trova da 27 anni. “E’ sempre stato un negozio a conduzione familiare – prosegue Andrea – con mia madre Rosaria e mio padre Franco dietro al bancone insieme a me. Gli ultimi giorni di apertura dovrebbero essere intorno a fine giugno, inizio luglio. Grazie ancora a tutti coloro che in questi anni ci hanno scelto per abbellire la propria abitazione”.

