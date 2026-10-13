Chiude dopo 68 anni di storia il negozio Barnini

Ringraziamo Davide Barnini per la disponibilità

"Grazie a tutta la clientela, sia quella storica sia quella occasionale. In tanti ci chiedono perché chiudiamo ma poi capiscono che dopo 43 anni di lavoro è giusto andare in pensione"

Certe serrande, quando si abbassano, raccontano molto più della fine di un’attività commerciale. Raccontano una storia fatta di lavoro quotidiano, volti conosciuti e generazioni che si sono succedute davanti alla stessa vetrina. È il caso di Barnini, storico negozio di abbigliamento, che entro il 30 novembre chiuderà dopo 68 anni di attività tra scali Olandesi e via Magenta. Davide, che ringraziamo per la disponibilità, ha iniziato a lavorare in negozio all’età di 18 anni e oggi, a 63, si prepara a voltare pagina dopo 43 anni trascorsi tra scaffali, abiti e clienti. Una scelta maturata con consapevolezza, anche se non senza rammarico. La decisione è legata al raggiungimento dell’età pensionabile e all’assenza di un ricambio generazionale disposto a raccogliere il testimone. “È cambiato il mondo rispetto a quello che ho conosciuto negli anni Ottanta e Novanta. Oggi è sicuramente difficile lavorare in questo mercato, però, quando hai una clientela che ti conosce e ditte importanti con cui lavori, il lavoro non manca. Noi eravamo conosciuti e avevamo scelto i marchi giusti”. Non è dunque la mancanza di lavoro a determinare la chiusura, ma l’assenza di qualcuno disposto a proseguire. “Mia figlia Virginia prenderà probabilmente altre strade e non se la sentiva di portare avanti il negozio da sola. Un’attività del genere va seguita dalla mattina alla sera: o ci sei al cento per cento oppure non puoi farlo soltanto per dare una mano. Io ho raggiunto l’età pensionabile e non me la sentivo di continuare solo per dare una mano”. La storia di Barnini comincia nel 1958, quando fu il padre di Davide ad aprire il negozio sugli Scali Olandesi, dove l’attività aveva raggiunto dimensioni importanti, con abbigliamento uomo e donna e una sartoria interna. Nel 2015 arrivò la decisione di chiudere quella sede, anche per affrontare il ricambio generazionale del personale. La nuova avventura prese forma in via Magenta, dove il negozio ha proseguito la propria attività dal 2016 ad oggi. Negli ultimi dieci anni Davide ha portato avanti l’attività insieme alla moglie Francesca, dopo che il fratello aveva intrapreso un’altra strada. In questi giorni non mancano le parole di dispiacere dei clienti, tra chi frequenta il negozio da decenni e chi lo ha scoperto più recentemente. La svendita rappresenta l’ultimo capitolo di una storia commerciale che ha accompagnato generazioni di livornesi. “Il ringraziamento va a tutta la clientela, sia quella storica sia quella occasionale, che ci ha supportato in tutti questi anni. Le soddisfazioni le abbiamo avute e le abbiamo tuttora. In tanti ci chiedono perché chiudiamo, ma poi capiscono che dopo 43 anni di lavoro è giusto andare in pensione”. Adesso si apre una fase nuova, con la possibilità di dedicarsi ad altre passioni e recuperare il tempo scandito per decenni dagli orari del negozio. “Gli hobby non mancano, mi piace fare un po’ di tutto. Cercherò di passare il tempo in maniera soddisfacente”.

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