Chiude dopo 102 anni La Madre di Famiglia

Ringraziamo la famiglia Disegni per la disponibilità

Dalla bisnonna di Piero Disegni a oggi, il negozio è stato un punto di riferimento di via Buontalenti. Il titolare: “È una decisione legata alla mia età. Desidero ringraziare tutti i clienti"

Dalla bisnonna di Piero Disegni ad oggi il negozio, fondato nel 1924, è stato un punto di riferimento della tradizione commerciale di Livorno. Dopo oltre un secolo “La Madre di Famiglia” in via Buontalenti si prepara a chiudere entro la fine dell’anno. “È una decisione importante legata alla mia età – racconta il titolare Piero Disegni, 86 anni – perché questo negozio rappresenta molto più di un’attività: è una storia di famiglia iniziata con la mia bisnonna Irma e proseguita attraverso le generazioni. Desidero ringraziare tutti i clienti che negli anni ci hanno accompagnato e accordato la loro fiducia”. Per chi verrà dopo potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo. “Mi auguro che questo locale possa accogliere una nuova insegna e diventare il punto di partenza di un altro progetto imprenditoriale in una posizione strategica del rinnovato mercato di piazza Cavallotti”.

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