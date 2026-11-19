Chiude dopo 102 anni La Madre di Famiglia
Ringraziamo la famiglia Disegni per la disponibilità
Dalla bisnonna di Piero Disegni a oggi, il negozio è stato un punto di riferimento di via Buontalenti. Il titolare: “È una decisione legata alla mia età. Desidero ringraziare tutti i clienti"
Dalla bisnonna di Piero Disegni ad oggi il negozio, fondato nel 1924, è stato un punto di riferimento della tradizione commerciale di Livorno. Dopo oltre un secolo “La Madre di Famiglia” in via Buontalenti si prepara a chiudere entro la fine dell’anno. “È una decisione importante legata alla mia età – racconta il titolare Piero Disegni, 86 anni – perché questo negozio rappresenta molto più di un’attività: è una storia di famiglia iniziata con la mia bisnonna Irma e proseguita attraverso le generazioni. Desidero ringraziare tutti i clienti che negli anni ci hanno accompagnato e accordato la loro fiducia”. Per chi verrà dopo potrebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo. “Mi auguro che questo locale possa accogliere una nuova insegna e diventare il punto di partenza di un altro progetto imprenditoriale in una posizione strategica del rinnovato mercato di piazza Cavallotti”.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.