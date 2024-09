Chiude il ristorante Il Limoncino

La famiglia Vitali che ringraziamo per la disponibilità

“Ringraziamo dal profondo del cuore tutti i clienti per averci scelto come seconda casa per questi 17 meravigliosi anni. E’ stata anche la nostra seconda casa e di tutto il nostro staff che era con noi da sempre. Ogni piatto cucinato, ogni sorriso scambiato e ogni momento trascorso insieme rimarrà per sempre nei nostri ricordi”. Chiude il ristorante Il Limoncino a Limoncino e questo è il saluto della famiglia Vitali, che ringraziamo per la disponibilità. Non è però un addio, il loro, ma un arrivederci: “Ancora non sappiamo dove, né quando ma l’idea è quella di riaprire altrove. Questo luogo era unico, fuori città ma molto vicino alla città stessa, e quindi sappiamo che non sarà facile trovare un posto analogo. Ma la volontà di ripartire c’è”. Come annunciato in un post su Fb, il 5 ottobre sarà il giorno di chiusura definitivo e la famiglia Vitali invita “chiunque voglia a venirci a salutare una sera della prossima settimana”.

