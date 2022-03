Chiude per due giorni il parco di Villa Corridi

La chiusura si è rese necessaria in seguito di un sopralluogo di routine dei tecnici comunali in cui si è verificato un ritrovamento occasionale di materiale in frammenti costituiti da sospetto MCA (Materiale Cemento Amianto) in una zona specifica ben individuata

Mediagallery

Chiusura del parco di Villa Corridi nei giorni di giovedì 17 e venerdì 18: a seguito di un sopralluogo di routine dei tecnici comunali in cui si è verificato un ritrovamento occasionale di materiale in frammenti costituiti da sospetto MCA (Materiale Cemento Amianto) in una zona specifica ben individuata. Considerando che l’area è stata oggetto di bonifica nel 2017, pertanto, secondo il principio di massima tutela dei cittadini, in attesa dei risultati delle analisi, si prevede una chiusura cautelativa del parco per una indagine visiva alle zone limitrofe per accertare l’assenza di ulteriori frammenti sospetti. E comunque, nel caso di immediata rimozione, a prescindere dall’attesa del risultato delle analisi in corso sui campioni già prelevati, l’ispezione e l’eventuale rimozione sarà eseguita da ditta specializzata e autorizzata al trattamento.

La chiusura riguarderà, come scritto sopra, i giorni di giovedì 17 e venerdì 18 per permettere alla ditta incaricata di procedere alle attività in maniera celere al fine di procedere alla riapertura in sicurezza.

Sarà consentito il passaggio degli scuolabus per l’accesso e l’uscita dalle scuole elementari Umberto I gestito dal personale del comune.

A fine attività, verrà redatta una relazione, a firma della ditta, della non pericolosità dell’area.