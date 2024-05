Chiude per sempre Ciabattari. Tolta l’insegna all’attività che aprì i battenti nel 1900

Nella foto principale il negozio privo delle storiche insegne. Nella seconda immagine l'ingresso del negozio e Luciano Monzani, padre di Carlo, erede Ciabattari, morto nell'aprile 2023

Si spegne un'altra luce, questa volta centenaria, del commercio cittadino nel pieno cuore di Livorno. Giovedì 2 maggio sono state tolte tutte le insegne da Ciabattari. L'erede, Carlo Monzani: "Scelta straziante ma non si poteva fare altrimenti"

di Giacomo Niccolini

Un colpo al cuore per i tantissimi livornesi che nel corso degli anni si sono affacciati per lo meno una volta al suo bancone. Impossibile a Livorno non aver sentito mai parlare di Ciabattari, la salumeria-gastronomia ultracentenaria che ha fatto la storia in questa città. Così nella giornata di giovedì 2 maggio l’erede, Carlo Monzani, ha ufficialmente staccato la spina e tolto le insegne al negozio di via Cambini. Un gesto doloroso ma necessario dopo che, con la morte del padre Luciano nell’aprile del 2023, l’attività aveva subito un colpo durissimo.

“Ho provato a mandare avanti da solo tutto – spiega Carlo Monzani, contattato da QuiLivorno.it – purtroppo però non è stato possibile. Dopo alcuni mesi ho dovuto abdicare e fare questa scelta. L’attività è molto impegnativa e gestire anche la parte di gastronomia è la vera sfida provante di questo negozio. Qui dentro lascio tutti i miei ricordi, l’amore e l’affetto per la mia famiglia. Ma non era possibile proseguire”.

Si spegne così un’altra luce, questa volta centenaria, del commercio cittadino nel pieno cuore del centro città.

