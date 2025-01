Chiude Shabby Chic Livorno: “Vi porterò nel cuore”

In un video pubblicato stasera sui profili social la titolare Jlenia, che ringraziamo per la disponibilità, ha annunciato la chiusura del negozio: "E' stata una esperienza meravigliosa fatta solo di bei legami che porterò nel mio cuore. Quella che ho preso è una decisione dettata da una scelta di vita". Oggi è stato l'ultimo giorno

“Ringrazio tutti i clienti, con molti dei quali sono diventata amica nel tempo, che negli anni hanno fatto sì che diventassi quella che sono; ringrazio la famiglia che si è sobbarcata assenze e pensieri e ringrazio la mia amica, braccio destro e spalla Alessandra. E’ stata una esperienza meravigliosa fatta solo di bei legami, che porterò nel mio cuore, consapevole che era arrivato il momento di fermarsi. Porterò nel cuore solo bei legami e belle situazioni”. A parlare è Jlenia, che ringraziamo per la disponibilità, la titolare di Shabby Chic Livorno che stasera in un video pubblicato sui profili social ha annunciato la chiusura del negozio. Oggi, 31 dicembre, è stato l’ultimo giorno dopo 15 anni di attività iniziata in via Goldoni e poi proseguita in via Roma. “Quella che ho preso è una decisione dettata “semplicemente” da una scelta di vita. I tempi erano maturi per cambiare strada. Ad ogni modo continuerò a lavorare con energia e passione nel mondo del commercio, un mondo per il quale penso di essere portata”. A fine ottobre, la negoziante aveva voluto annunciare la decisione di chiudere il 31 dicembre con un messaggio scritto a pennarello bianco sulla vetrina con il quale avvisava e ringraziava la clientela per la fiducia.

Condividi:

Riproduzione riservata ©