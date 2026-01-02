Cerca nel quotidiano:

Chiusa fuori casa dal vento mentre sistema le luci, salvata dopo un’ora

Venerdì 2 Gennaio 2026 — 20:18

La donna protagonista della disavventura

Solo il casuale passaggio sotto al terrazzo della vicina del figlio ha sbloccato la situazione. L'uomo è accorso con le chiavi di riserva e ha potuto liberare la madre. Tutto si è risolto per il meglio con un grande sospiro di sollievo

Una disavventura a lieto fine quella vissuta oggi pomeriggio da una signora livornese rimasta bloccata sul terrazzo mentre stava sistemando le luci di Natale. A seguito di una raffica di vento la portafinestra, priva della maniglia esterna, si è chiusa improvvisamente alle sue spalle impedendole di rientrare. “Ad un certo punto ero disperata. Non sono il tipo di persona che si mette a urlare a squarciagola” ha raccontato la donna che, senza cellulare, era impossibilitata a chiedere aiuto. Per quasi un’ora ha atteso sul terrazzo nella speranza che qualcuno potesse notarla. La fortuna ha voluto che, in quel momento, un’amica – vicina di casa del figlio – stesse passeggiando con i cani. Accortasi della situazione, ha subito avvisato il figlio accorso con le chiavi di riserva per liberarla. Tutto alla fine si è risolto per il meglio con un grande sospiro di sollievo.

