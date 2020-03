Chiusi anche parchi e cimiteri. Municipale con gli altoparlanti. Tour in città, il video del sindaco

Due nuove ordinanze del sindaco. E gli H24 dovranno chiudere entro le 21. Salvetti: "Anche le uscite per motivi consentiti devono essere contenute. E' necessario avere meno contatti possibili"

Il sindaco – che il 12 marzo ha postato su Fb un video in cui mostra la Terrazza, e non solo, deserta -ha deciso con due distinte ordinanze di chiudere i parchi, i cimiteri e di uniformare l’orario di chiusura di tutti gli esercizi commerciali che chiudevano in tarda serata, compresi gli H24 alle ore 21.

“Si tratta di provvedimenti tesi il più possibile a ridurre la socializzazione – chiarisce il sindaco – Purtroppo dobbiamo continuare a fare il sacrificio di stare a casa il più possibile ed uscire solo per l’acquisto di cibo e medicinali, motivi inderogabili di lavoro, e per portare fuori il cane. Anche queste uscite devono essere comunque contenute allo stretto necessario. E’ necessario avere meno contatti possibili”. In questi giorni verrà potenziato il passaggio di mezzi della Polizia Municipale con altoparlanti per invitare le persone ad andare a casa, e a ridurre appunto i contatti.