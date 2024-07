“Chiuso perché oggi… mi sposo”. Christian dice sì a Marta

Oggi Christian, classe '83, che ringraziamo per la disponibilità, convolerà a nozze con Marta, classe '86. Auguri anche da parte della redazione di QuiLivorno.it

“Chiuso perché oggi… mi sposo”. E’ il dolce cartello scelto da Christian Catania per comunicare il motivo per cui oggi il suo salone di bellezza in piazza Damiano Chiesa, a Colline, resterà chiuso. Bianco su saracinesca-murale nera, con tre punti esclamativi e tre cuoricini dorati intorno ai nomi, la frase stamattina ha attirato l’attenzione dei passanti strappando a tutti piacevoli sorrisi e commenti. E così oggi Christian, classe ’83, che ringraziamo per la disponibilità, convolerà a nozze con Marta, classe ’86. Auguri anche da parte della redazione di QuiLivorno.it.

