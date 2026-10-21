Chiuso un locale per 50 giorni
Foto inviata nel comunicato stampa
Disposta dal questore la sospensione per 50 giorni ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Il Questore di Livorno, si legge in un comunicato stampa del 21 ottobre, ha disposto la sospensione per 50 giorni del locale Precisamente a Calafuria, ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è arrivato al termine degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, dopo le criticità riscontrate nella gestione della sicurezza. Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi. “La sicurezza è un valore unitario, che non può essere circoscritto al solo contrasto della criminalità o alla tutela dell’ordine pubblico. Sicurezza significa, prima di tutto, protezione della persona e della sua incolumità, in ogni luogo e in ogni circostanza della vita quotidiana”. Contattati da QuiLivorno.it, dal locale preferiscono non commentare. Il prefetto ha inoltre ricordato di aver sollecitato più volte la convocazione della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: “La prevenzione deve sempre precedere gli eventi e la tutela della vita e dell’incolumità delle persone non può ammettere sottovalutazioni” ha concluso Dionisi.
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