Chiude per lavori lo svincolo Livorno Sud

Dal 23 novembre al 4 dicembre asfaltatura sulla carreggiata lato terra in direzione nord. Traffico deviato sulla corsia opposta e percorsi alternativi consigliati per accedere alla Variante

Partirà la prossima settimana un intervento a cura di Anas di sistemazione della pavimentazione stradale e asfaltatura di un tratto della Variante S.s.1 Aurelia in corrispondenza con lo svincolo Livorno Sud. È interessata la carreggiata direzione sud-nord (lato terra), con deviazione del traffico sulla carreggiata opposta (nord-sud) con doppio senso di circolazione, limite di velocità di 50 km/h e divieto di sorpasso. Per eseguire i lavori in condizioni di sicurezza, Anas ha necessità di chiudere tutti gli accessi allo svincolo Livorno Sud da via di Levante, sia ai mezzi che percorrono via di Levante provenienti lato mare sia ai mezzi provenienti lato est. L’ordinanza di Anas (la n. 1398/2026/Fi) sarà in vigore dalle ore 7 di lunedì 23 novembre fino alle ore 18 di venerdì 4 dicembre. Per agevolare la circolazione e prevenire intasamenti, l’ufficio Mobilità del Comune di Livorno ha predisposto con un’altra ordinanza (la n. 9406/2026) la canalizzazione dei mezzi che percorrono via del Levante 100 metri prima dell’accesso alle rampe, in entrambe le direzioni, tramite restringimento di carreggiata, direzione obbligatoria “diritto” e limite di velocità di 30 km/h. Per l’accesso alla Variante si consiglia di utilizzare la viabilità cittadina per dirigersi verso uno degli svincoli vicini: “Porta a Terra” (per es. da via di Salviano), “Livorno Centro” (Stazione) o, più a sud, lo svincolo “Montenero”. Da tutti questi svincoli si potrà proseguire sia in direzione nord (Pisa) che in direzione sud (Grosseto). Le due uscite Livorno Sud continueranno invece ad essere disponibili ai mezzi in transito sulla Variante, sia ai mezzi provenienti da nord sia a quelli provenienti da sud. Nessuna deviazione, quindi, per i mezzi in uscita dalla Variante e diretti verso la città.

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