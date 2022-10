Chiusura SP 555 e deviazione della Linea 104, i chiarimenti dell’assessore Paoli

In riferimento alla chiusura temporanea per l’intervento di adeguamento funzionale del tracciato della strada provinciale n.555 delle Colline annunciata, ma non ufficializzata dalla Provincia di Livorno e, la conseguente deviazione della Linea 104 del Trasporto Pubblico Locale, l’Assessore alla viabilità Sara Paoli è intervenuta in merito ai disagi provocati questa mattina agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado di Stagno.

“Desidero, in primo luogo – ha sottolineato Paoli – scusarmi per il disagio che si è creato questa mattina: il percorso della linea 104 Collesalvetti-Livorno è stato modificato nonostante i lavori non siano ancora iniziati. Non solo, ad oggi, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della Provincia di Livorno, sull’inizio effettivo dei lavori e sulla loro durata, oltre a non aver ancora ricevuto alcuna ordinanza di chiusura del tratto.

Pertanto, ho provveduto a contattare Autolinee Toscane che aveva già annunciato la variazione del servizio nel pomeriggio di venerdì e, temporaneamente, ho sollecitato la Provincia, così da poter informare la Dirigenza dell’Istituto “Minerva-Benedettini” ma, soprattutto, garantire l’arrivo in sicurezza degli studenti.

Questa mattina, purtroppo, c’è stato un disguido tra gli enti competenti, ossia Provincia e Autolinee Toscane: gli studenti sono stati fatti scendere alla prima fermata utile, ovvero, quella di Stagno – Raffineria, generando non poca preoccupazione tra i genitori, vista la pericolosità del tratto e facendo registrare quindici minuti di ritardo non concordato a scuola.

Ad oggi non è ancora stata emessa ordinanza da parte della provincia: l’avvio dei lavori sarà comunicato solo quando sarà condiviso e firmato dalla ditta esecutrice. Dunque, ho chiesto personalmente che si torni a svolgere il servizio nella tratta ordinaria. Solo quando la Provincia di Livorno ufficializzerà con congruo anticipo l’avvio dell’intervento – ha concluso l’assessore – Autolinee Toscane potrà modificare il percorso della Linea 104. Non solo, uno dei cinque autobus delle 7.30, secondo quanto concordato, viaggerà con apposita scritta “transito per Stagno”, così da permettere agli studenti di arrivare a scuola in sicurezza. La chiusura, ovviamente, riguarderà anche tutti gli altri veicoli. Ricordiamo che la SP 555 sarà comunque percorribile in direzione Livorno-Collesalvetti”.

