Christian e Olga atleti dell’anno dell’Almanacco dello sport 2023

L’Almanacco dello sport livornese, quasi 500 pagine di aneddoti, racconti e curiosità sul mondo dello sport labronico, compie 33 anni. Il fondatore Roberto Scotto: "Quest'anno abbiamo voluto abbinare alla pubblicazione un messaggio di pace, perché lo sport, da sempre, è simbolo di fratellanza tra i popoli". Il giornalista Gianni Tacchi è il direttore

di Giulia Bellaveglia

L’Almanacco dello sport livornese compie 33 anni. Quasi 500 pagine di aneddoti, racconti e curiosità sul mondo dello sport labronico racchiuse in un’idea del fondatore Roberto Scotto, nata nel 1990. “Come ogni anno – dice – siamo qui per festeggiare le vittorie dei nostri atleti e di tutti i tecnici che ci rendono orgogliosi. Questa volta, abbiamo voluto abbinare alla pubblicazione un messaggio di pace, perché lo sport, da sempre, è simbolo di fratellanza tra i popoli”. Tanti gli amici, i collaboratori e soprattutto gli sportivi che non sono voluti mancare alla presentazione del volume targato 2022, moderata dai giornalisti Simona Poggianti e Fabrizio Pucci. Per il direttore responsabile Gianni Tacchi, sono 3 gli aspetti su cui è necessario porre attenzione. “Una copertina strepitosa – spiega – in grado di riunire leggende del passato e giovani promesse del futuro. Nella nostra pubblicazione, mi fa piacere ricordare, che abbiamo dato molto spazio anche a chi lavora dietro le quinte, come i tecnici, e alla parte arbitrale, spesso sottovalutata, ma di grande importanza per il tessuto cittadino”. Accanto a lui ci sono l’assessora Giovanna Cepparello in rappresentanza del Comune di Livorno, il vicepresidente della Provincia Pietro Caruso, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone e il presidente della sezione di Livorno dell’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia Rodolfo Graziani. L’evento è stato anche l’occasione per premiare i numerosi atleti che hanno ottenuto successi nei più disparati campi – il canoista Christian Volpi e la fiorettista Olga Calissi sono stati nominati atleti dell’anno dell’Almanacco – e per presentare il libro “Andrea Luci – Oltre la leggenda”, scritto, oltre che dallo stesso Tacchi, da Fabio Discalzi e Fabrizio Pucci ed edito da Sillabe. “Un testo – afferma il capitano dell’Unione sportiva Livorno 1915 – che racconta la mia vita, più dal punto di vista personale, che calcistico. Ringrazio di cuore la casa editrice, la quale ha consentito che tutto il ricavato fosse devoluto a Fop Italia, associazione senza scopo di lucro che si dedica alla ricerca scientifica nei confronti della stessa malattia che ha colpito mio figlio. E poi ringrazio Livorno, tutta, per l’affetto che mi ha sempre dato e che continua a darmi”.

Condividi: