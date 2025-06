Christian si conferma vice campione europeo: “Grazie per le emozioni che ci dai”

Immagine tratta dalla gara di stamattina trasmessa su Rai Sport e pubblicata da Roberto Volpi su Fb, che ringraziamo per la disponibilità

Stamattina il canoista livornese ha conquistato l'argento confermandosi vice campione europeo assoluto di canoa categoria KL2 sulla distanza dei 200 metri. Il padre Roberto su Facebook si gode il momento

Dopo il quarto posto agli europei 2022, il bronzo al mondiale 2023 e nel 2024 la medaglia di argento agli Europei e il settimo posto alle olimpiadi, stamattina il canoista livornese Christian Volpi si è confermato vice campione europeo assoluto di canoa categoria KL2 sulla distanza dei 200 metri. “Ci stiamo avvicinando” commenta il padre Roberto, che ringraziamo per la disponibilità, riferendosi ai continui miglioramenti nei piazzamenti del figlio. Ad agosto, a Milano, è in programma il mondiale e Christian guarda ora a quella gara. Intanto padre e figlio si godono il momento: “Che dire!? Ormai le parole sono finite – scrive Roberto su Fb – Solo emozioni, il cuore a mille, lo senti in gola, il respiro corto, l’adrenalina scorre, e dopo 42 secondi, solo abbracci, lacrime e pacche sulle spalle. Grazie per le emozioni che ogni volta ci dai”. Christian è riuscito a mettere la prua davanti all’amico ucraino, bronzo alle olimpiadi di Parigi, concludendo così dietro solo all’inglese Phillipson argento a Parigi.

