Christian Volpi è bronzo mondiale a due anni esatti dall’incidente

Il padre, Roberto, orgoglioso del risultato raggiunto dal figlio scrive una lettera commovente: "Sai trasformare un down in un up come pochi. Esprimere quei sentimenti che mi stanno attraversando, non è semplice, perché un vortice di emozioni mi attraversa, e non riesco a fermare questa giostra impazzita. Due anni come un secolo, dove quello che è stato veramente importante è il cammino fatto insieme"

di Giacomo Niccolini

Incredibile, strabiliante, immenso. Trovatene voi altri altri aggettivi per questo atleta, Christian Volpi, che a distanza di due anni esatti, in una data speciale (12 maggio 2021-12 maggio 2023) da quella maledetta sera che gli costò la perdita delle gambe, è salito sul podio alla prova di Coppa del Mondo di paracanoa strappando con orgoglio e fame di risultati la medaglia di bronzo alla prima prova in programma per le qualificazioni mondiali classe “KL200” piazzandosi primo tra gli atleti europei in gara. Un risultato carico di significato per il livornese, anche in ottica di qualificazione olimpica che avverrà a fine agosto ai mondiali in Germania dove i primi 6 staccheranno il pass per Parigi 2024.

Christian non ha mai mollato un attimo sorretto anche dall’amore dei suoi tantissimi amici e della sua splendida famiglia che lo ha sempre sostenuto in questo percorso fantastico che lo ha portato a questo risultato a dir poco superlativo messo a segno a Szeged, in Ungheria. E scoprire che anche i supereroi piangono. E lo fanno tra le braccia del proprio allenatore, al termine di un risultato denso di significato. Lontano da tutti gli sguardi. Perché dentro ogni lacrima c’è un universo. Ed è bello così. Anche piangere. Confondersi tra battiti e lacrime. E sognare. Come solo lui sa fare. E realizzare.

In seguito a questo risultato fantastico la lettera del padre, Roberto, a dir poco commovente che, con la sua autorizzazione, riportiamo in pagina.

“È stata una giornata lunga, cominciata con il tuo messaggio e le tue emozioni, che non erano proprio l’ideale per affrontare quello che ti stava aspettando. Ma ormai non ci meravigli più. Sai trasformare un down in un up come pochi. Esprimere quei sentimenti che mi stanno attraversando, non è semplice, perché un vortice di emozioni mi attraversa, e non riesco a fermare questa giostra impazzita. Due anni come un secolo, dove quello che è stato veramente importante è il cammino fatto insieme, a volte davanti a te (perdonami l’ impetuosità), a volte a fianco (perdonami la fragilità), a volte un passo indietro (quando ho capito dov’era il mio posto).

Se proprio dovessi riassumere tutto in una parola, credo che la gratitudine sia veramente la sintesi di questi due anni. Grato all’ universo che ti ha permesso di staccare il secondo ticket della vita, e se ancora ogni tanto mentre guido, vedo l’asfalto bagnato, anche se non è pioggia quella che bagna il vetro, sono grato di provare emozioni che mai avrei vissuto.

“Le scuse le ho lasciate sull’ asfalto insieme alle mie gambe”.

“Cercate di essere la miglior versione di voi stessi”.

“Trattate gli altri come vorreste che gli altri trattassero voi”.

Sono alcuni dei tuoi pensieri che ormai mi sono entrati dentro come un mantra, e anche se non sempre ci riesco, però faccio come dici te… io ce la metto tutta.

Ormai tu non sei il figlio di Roberto, ma sono io il papà di Christian, ma sono anche il papà di Davide e Matteo, e forse questa è la gratitudine più grande. Il loro non è stato un ruolo facile, ma hanno saputo svolgerlo al meglio, con fraterno amore, con passione e determinazione, mettendo anche quel pizzico di cazzoneria quando ci voleva.

Un menzione “speciale” mi sento di riservarla a due “fratelli” aggiunti, ad Alessandro Bini, che ha passato con te un inverno in palestra e a Filippo Bigoni, compagno in barca con la sua presenza discreta ma essenziale. Oggi, dopo due anni esatti sei nei primi tre al mondo e il merito è di tutti”.

Qui sotto il video della prova di Christian



Condividi: