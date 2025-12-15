“Christmas Songs”: il 20 dicembre il Concerto di Natale con l’Accademia Musicale Collesalvetti

L’Accademia Musicale Collesalvetti, frutto della coprogettazione tra il Comune di Collesalvetti e l’ Accademia Musicale Chorus di Livorno, è lieta di invitare la cittadinanza al tradizionale Concerto di Natale, intitolato “Christmas Songs”.

L’evento, organizzato per celebrare le festività, si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle 17 nella Sala delle Colonne di Vicarello.

Nel corso del pomeriggio si esibiranno i talentuosi allievi dell’Accademia, offrendo un programma musicale che spazia tra generi e atmosfere diverse, dai classici della tradizione natalizia a brani di impronta pop e contemporanea.

Gli allievi di Canto Individuale saranno accompagnati alla chitarra dal Maestro Luca Fuligni, mentre, gli allievi di Esercitazioni Corali saranno diretti e accompagnati al pianoforte dalla Prof.ssa Patrizia Amoretti.

Un estratto del programma:

Prima Parte: Verranno eseguiti brani come “Snowman” (Sia), “To make you feel my love” (Adele) e l’iconico inno di pace “Happy Xmas (War is Over)” (J. Lennon).

Seconda Parte: La scaletta include la vivace “Viva il vino spumeggiante” (Mozart), l’antica “Sancta Maria Strela do Dia” (cantiga spagnola del 1200), l’intramontabile “Moon River” (Mancini) e i tradizionali natalizi “Deck the Hall” e “Astro del ciel”.

“Siamo lieti di rinnovare l’invito al Concerto di Natale, ‘Christmas Songs’ – ha dichiarato l’assessora alla cultura Vanessa Carli. Da quando l’Accademia Musicale Collesalvetti è stata inaugurata, nell’ottobre 2024, questo spazio è diventato un vero e proprio centro di aggregazione e talento per il nostro Comune. Questo evento è la dimostrazione tangibile del successo di questa coprogettazione. ‘Christmas Songs’ è stato pensato proprio come un momento di gioia e condivisione aperto a tutti, un’occasione preziosa per le famiglie, gli amici e l’intera comunità di Collesalvetti per riunirsi, scambiarsi gli auguri e celebrare lo spirito autentico del Natale attraverso la bellezza universale della musica.

L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

