“Ciao a tutti sono Charley e cerco famiglia”

“Ciao a tutti! Mi chiamo Charley, ho 6 anni, sono un cane meticcio maschio di colore bianco-beige, sono entrato ad aprile 2024 in canile. E cerco famiglia”. Si presenta da solo uno dei quattrozampe ospiti del canile municipale La cuccia nel bosco nella nuova campagna che l’ufficio Tutela Animali del Comune lancia attraverso i vari canali di comunicazione per promuovere le adozioni dei cani. Charley è pronto ad essere un fedele compagno. Chi avesse nel cuore l’idea di dare una casa e una famiglia a Charley avrà con lui un’esperienza gratificante. Ma comunque visitando il canile si potranno incontrare tante code in movimento e nasoni umidi di cani in grado di dare affetto incondizionato e a farci sentire amati. Se qualcuno fosse interessato può contattare l’ufficio Tutela Animale 0586-820351.

