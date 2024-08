“Ciao Alessio, sarai sempre nei nostri cuori”

Si è spento all’età di 49 anni Alessio Corradini, noto carrozziere livornese residente a Fauglia. Da una vita titolare della carrozzeria Emanuelli di via del Cedro in Venezia, da un anno circa invece prestava la sua opera di sapiente carrozziere a Stagno. “Era un ragazzo d’oro – ricorda la cugina Denise Pazzaglia, che ringraziamo per la cortesia e la disponibilità – una persona circondata di amici e di affetto, unica davvero. Da parte di tutta la sua famiglia e dei suoi amici più cari volevamo dire che sarà sempre nei nostri cuori, indimenticabile e insostituibile. Alessio era davvero unico. Lascia due figli di 18 e 22 anni e tantissime persone che gli volevano un gran bene. Mancherà davvero a tutti per la sua umanità e per i suoi sorrisi che porteremo sempre dentro di noi”.

