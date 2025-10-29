“Ciao Ema, il tuo sorriso resterà per sempre con noi”

Ci sono persone che lasciano un segno profondo, che entrano nei cuori e vi restano per sempre. Emanuela Geromin — per tutti Ema — è una di queste. Si è spenta nella notte del 29 ottobre, lasciando un grande vuoto ma anche un’eredità di amore, forza e dolcezza

Emanuela Geromin — per tutti Ema — è una di queste. Si è spenta nella notte del 29 ottobre, lasciando un grande vuoto ma anche un’eredità di amore, forza e dolcezza.

A ricordarla, con parole di sincero affetto, sono gli amici e la famiglia – “Vorrei renderle omaggio con queste poche parole – scrive Federica Ferri a nome di tutta la sua famiglia e di tutti gli amici che hanno voluto bene a Ema – Per ringraziarti da parte di tutti noi, da parte mia, di Simo, di Nico, di Francesca, di mamma e babbo. Da parte di tutti noi amici di Marco, perché con voi abbiamo trascorso alcuni tra i momenti più belli delle nostre vite. Adesso vola più in alto di sempre e tieniti stretta di nuovo a Giuse, che ve lo meritate. Lo stesso male vi ha portato via, adesso niente e nessuno vi dividerà più. Sarete sempre con noi.”

Un pensiero che si trasforma in abbraccio per Marco, Nicola, Anna e per tutta la famiglia, con un ringraziamento speciale rivolto a Francesca, “che ha saputo starti vicina come poche altre persone e ha sostenuto Marco e Nicola in ogni modo”.

“Un omaggio alla Donna che sei, alla Mamma che sei, a tutto quello che sei stata, sei e sarai sempre. Con immenso amore e gratitudine, con affetto famiglia Ferri e gli amici di Marco e Nicola”.

