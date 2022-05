“Ciao Gigante Buono”. La Svs piange Claudio, storico volontario

Martedì 3 maggio alle 17.15 sarà trasferito da Villa Serena al Cimitero dei Lupi dove rimarrà esposto fino al suo trasferimento in cremazione, che avverrà mercoledì 4 alle 10, accompagnato dalla rappresentanza della Svs

Mediagallery

“Ciao Gigante Buono”. Esordisce così un post lasciato sulla pagina Facebook della Svs Pubblica Assistenza in ricordo di Claudio Valisi, storico storico autista e soccorritore volontario.

Da via San Giovanni lo ricordano così: “Molto attivo in ambito di protezione civile, sempre sorridente e disponibile. Svs si stringe alla famiglia in un affettuoso abbraccio.

Per chi volesse salutare Claudio l’esposizione avverrà a Villa Serena. In seguito martedì 3 maggio alle 17.15 sarà trasferito da Villa Serena al Cimitero dei Lupi dove rimarrà esposto fino al suo trasferimento in cremazione, che avverrà mercoledì 4 alle 10, accompagnato dalla rappresentanza della Svs”.