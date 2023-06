Ciao Letizia, professoressa con il giornalismo nel cuore

La "nostra" Letizia D'Alessio è spenta in seguito ad una malattia che l'aveva colpita a fine dello scorso anno. Aveva 37 anni. Il ricordo del caporedattore: "Con te se ne va un pezzetto di QuiLivorno.it. Se oggi siamo quello che siamo lo dobbiamo anche a te"

“Letizia è volata via, vi abbraccia tutti”. Un messaggio intorno alle 22 di domenica 11 giugno arrivato dal suo stesso numero su WhatsApp. Letizia D’Alessio si è spenta così all’età di 37 anni in un letto del reparto di Cure Palliative in seguito ad una malattia che l’aveva colpita nello scorso novembre. Una malattia che in pochi mesi l’ha portata via in silenzio, inesorabilmente, nell’incredulità dei tantissimi che le hanno voluto bene. Letizia era infatti molto conosciuta in città per il suo ruolo di professoressa e per la sua collaborazione con questo giornale, QuiLivorno.it che ha visto nascere sin dai primi anni in cui ha iniziato a scrivere con questa testata credendo nel progetto del online del web journalism locale.

Letizia scriveva di cronaca politica e di cronaca bianca con precisione e puntualità. Uno stile asciutto e preciso e coltivava una grande passione per la scrittura e per il suo lavoro da insegnante che adorava. Lascia un grande vuoto in tutti noi.

La redazione di QuiLivorno.it porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Letizia e a tutti i suoi cari in questo triste momento

Il ricordo del caporedattore Giacomo Niccolini –“Letizia è volata via, vi abbraccia tutti”. Mi hai sconvolto, sai Leti? Non ci credevo. Un messaggio come scritto da te per dire che andavi via. Che salutavi tutti. Con il tuo sorriso che ti ha sempre contraddistinto. Con la tua gentilezza, la tua pacatezza. Sei stata con noi sin dall’inizio. Sin da quel 7 aprile 2011. Abbiamo dovuto percorrere il percorso per farti diventare pubblicista praticamente due volte per alcune beghe burocratiche. Ma tu sei sempre stata attaccata “all’osso”. Non hai mai mollato. E che gioia quando sei riuscita ad arrivare al traguardo del tanto desiderato “tesserino da giornalista”. E noi con te. Sei sempre stata una compagna fedele, una collega puntuale e precisa. Sempre attenta a tutto e curiosa, come deve essere una brava giornalista. Mi ricordo sempre la voglia con la quale ti univi alle nostre sbicchierate natalizie. Sempre presente. Leti, lo sai… non ci credo ancora, davvero. L’ultimo messaggio con una tua risposta ad ottobre scorso. Ti chiedevo la tua disponibilità per l’inverno, per capire quanti e quali pezzi poterti affidare, quali conferenze farti fare. Come farti scendere in campo nonostante il tuo grande impegno con l’insegnamento.

Tu mi rispondesti che con la scuola eri molto occupata ma che, a tutti i costi, avresti trovato un modo per continuare a scrivere per noi. Non volevi mollare. Mai.

Poi a novembre la notizia che mi ha lasciato senza parole. Quel malore e quell’operazione d’urgenza. Poi i tuoi silenzi e qualche notizia che arrivava sporadica da qualche amicizia comune. E noi che speravamo di vederti tornare a scrivere, prima o poi.

Domenica sera questo messaggio su WhatsApp. Mi si è incrinato il mondo davanti. Con te se ne va un pezzetto di QuiLivorno.it. Se oggi siamo quello che siamo lo dobbiamo anche a te. Te che hai creduto in noi sin dall’inizio e che ci hai portato a braccetto fino ad oggi in questa splendida avventura. Grazie Leti, scrivi ancora da lassù. Racconta come sai far te. Ci mancherai.

