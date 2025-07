Ciao Roberto, storico benzinaio di Ardenza e via Marradi

Volto familiare sia all’Ardenza che in centro, aveva gestito per anni i distributori della città, prima nel quartiere a sud di Livorno e poi, dal 1990, in via Marradi, insieme ai figli. I funerali si terranno lunedì 21 luglio alle ore 10, sempre alla camera mortuaria

Se n’è andato all’età di 81 anni Roberto Barontini, un uomo che in tanti a Livorno conoscevano e stimavano.

In molti lo ricordano con affetto per il suo cuore grande, per la gentilezza e la disponibilità che non faceva mai mancare a nessuno.

Un uomo buono, di quelli che lasciano il segno non per quello che dicono, ma per come vivono.

“Ci mancherà tanto a tutti”, scrive la famiglia, che invita chi lo conosceva a salutarlo oggi, domenica 20 luglio, alla camera mortuaria dell’ospedale.

