“Ciao Tata, mi manchi come l’aria. Buon compleanno”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Oggi Valentina avrebbe compiuto 50 anni e la sorella Francesca ha voluto dedicarle una lettera piena d’amore con un pensiero speciale per la figlia Vittoria

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 50 anni, Francesca Cinquini, che ringraziamo per la disponibilità, ricorda la sorella Valentina scomparsa nel 2021. Un messaggio scritto con il cuore, tra il dolore per un’assenza che non si è mai colmata e l’amore che continua a vivere nei ricordi, nella famiglia e soprattutto negli occhi della figlia Vittoria.

La lettera

Tata mia, oggi è il tuo compleanno. Avresti compiuto 50 anni.

Vorrei potertelo dire guardandoti negli occhi, abbracciandoti forte e invece te lo scrivo così, con le lacrime agli occhi e col cuore a pezzi, guardando il cielo.

Mi manchi come l’aria, Tata. Mi manca tutto di te.

La tua voce, la tua risata, il tuo profumo. Mi manca chiamarti Tata mille volte al giorno.

Vorrei che tu fossi qui con noi, qui con me, con mamma e con babbo, che non hanno mai smesso un secondo di amarti e aspettarti.

Vorrei che tu fossi qui a spegnere le candeline con la tua Vittoria, l’amore della tua vita.

Vittoria è bellissima, è cresciuta ed è uguale a te, lo sai?

Quando la guardo ti rivedo. Sei rimasta qui in lei. È la tua fotocopia. Nei suoi occhi ci sei tu. È così che continui a vivere in noi.

È il regalo più bello che ci hai lasciato.

Ci manchi tanto. Un dolore che non passa e non passerà mai.

Ovunque tu sia, ti prego, sentici. Noi saremo sempre uniti, per sempre, come volevi te.

Che ti arrivi lassù il nostro amore, che è immenso. Ti ameremo per sempre.

Tua sorella

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