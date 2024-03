Cielo “giallo”: “E’ la polvere proveniente dal deserto”

Foto di Lorenzo Tampucci che ringraziamo per la disponibilità

Cielo “giallo” sopra Livorno, abbiamo chiesto il perché al meteorologo livornese Lorenzo Catania, che ringraziamo per la disponibilità: “Si tratta di polvere proveniente dal deserto del Sahara dove negli ultimi due giorni c’è stata una tempesta di sabbia estesa. Con lo scirocco i “granelli” di sabbia sono stati spinti verso il Mediterraneo e l’Italia. Due giorni fa un colore in cielo “giallo” anche più intenso, rossiccio, si è verificato in Puglia, Calabria e Sicilia. Oggi lo vediamo da noi a seguito dell’avvicinarsi di una perturbazione dalla Francia che di fatto sta risucchiando verso l’Italia, con l’aiuto dello scirocco, la polvere sollevata dalla tempesta nel deserto”.

