Cina e Livorno più vicine: patto di amicizia con la città di Dongying

Il 6 luglio è stato un giorno molto importante per le città di Dongying e Livorno. Hanno sottoscritto un accordo di amicizia finalizzato a collaborare nei campi del turismo, cultura ed educazione.

Yu Hongbo, responsabile del dipartimento pubblicitario comunale di Dongying, ha incontrato Libera Camici, vice sindaco di Livorno, ed hanno avuto un lungo dialogo per creare importanti collaborazioni tra le due città.

La delegazione di Dongying è rientrata in Cina e prossimamente si preparerà una delegazione di Livorno ad andare in visita alla città cinese. La cooperazione internazionale è il modo migliore per avvicinare popoli e culture e permettere un’integrazione virtuosa tra popoli.

