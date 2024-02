Cinema. La livornese Ginevra alla corte di Veronesi e Castellitto

Ginevra Leoni all'interno del camerino durante le riprese di "Romeo è Giulietta" di Giovanni Veronesi

La giovane livornese Ginevra Leoni, 22 anni, è stata protagonista di una piccola parte nel film uscito a San Valentino di Giovanni Veronesi "Romeo è Giulietta". La gioia della giovane attrice: "Lavorare con Castellitto in un film che vanta un cast del genere è stato un onore. Sono felicissima"

di Giacomo Niccolini

Una piccola parte, una scena di circa un minuto, all’interno del film di Giovanni Veronesi appena uscito nelle sale per San Valentino, “Romeo è Giulietta”. È questa la piccola ma importante medaglia che la giovane attrice livornese Ginevra Leoni si è potuta mettere al collo grazie alla parte interpretata in un ciack che ha compreso il grande Sergio Castellitto. Lei nel film recita la parte della “la ragazza toscana” che davanti all’immenso regista teatrale interpretato da Castellitto, prova ad aggiudicarsi il ruolo di Giulietta recitando la scena… in toscano. Scelta che nella narrazione cinematografica l’esigente regista non premia rimandando a casa la pretendente sbuffando dopo la sua performance dicendo: “Non è mica la ribollita!”.

Una piccola parte arrivata dopo un provino che Ginevra ha fatto prima in video e poi di persona a Roma. “Devo ringraziare Marco Conte del Teatro Vertigo – racconta Ginevra Leoni raggiunta al telefono da QuiLivorno.it – che mi ha preparato per questo provino. Ho conosciuto Veronesi all’accademia di Cinema a Firenze. Fu lui a suggerirmi di provare a fare il provino per la parte che cercava della giovane attrice toscana per il suo film. Così ho fatto. Prima un provino video e poi, superato quello, dal vivo a Roma subito dopo l’estate. Ed è andata bene. Per me è stata un’emozione forte poter lavorare anche per una piccola parte per un regista del suo calibro. Devo molto a lui. E poi è stato bellissimo anche recitare con Sergio Castellitto, un mostro sacro del cinema con cui ho avuto l’onore di scambiare le battute per la scena in questione. È stato bellissimo. Devo ringraziare tantissimo Veronesi che mi ha conosciuto a Firenze alla Universal Film Academy e ha creduto in me. Gli sarò grata a vita per questa mia prima esperienza vera cinematografica che per me ha voluto dire tantissimo con due giorni di lavoro in cui conosci tutto il set, quel magnifico mondo di cui sono veramente rimasta affascinata, perché un conto è studiarlo e un conto è conoscerlo dal vivo”.

“Vera” perché Ginevra il cinema lo assaggiò per la prima volta qualche anno fa facendo una comparsata nel film “La Prima Cosa Bella” di Virzì in cui interpretò, senza battute, la parte di una bambina ai Pancaldi durante l’elezione di Miss Livorno. Come piccolo ruolo però, per Ginevra, è la primissima volta. Curriculum artistico variegato quello della giovane Leoni che può vantare già esperienze di musical con il teatro Goldoni, teatro, canto e anni e anni di danza. Da qualche anno però la voglia di entrare a far parte di questo magico universo del cinema. “Mi sono laureata al Dams a Firenze e adesso sto frequentando l’accademia Duse International a Roma. Vorrei provare a intraprendere questa strada con tutta me stessa”.

Oggi una piccola parte con Castellitto, domani… chissà… Mai porsi limiti. A Ginevra Leoni un grande in bocca al lupo per una carriera ricca di successi.

