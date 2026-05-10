Cinghiale a due passi dal mare, sorpresa a Quercianella

Immagine tratta dal video di Marta che ringraziamo per la disponibilità

Si è dissetato nel torrente in secca all'altezza di via Pascoli, suscitando stupore e curiosità tra i passanti

Un’insolita presenza ha attirato l’attenzione dei cittadini di Quercianella dove a pochi metri dal mare, all’altezza di via Pascoli, è stato avvistato un cinghiale. A raccontare l’episodio è Marta, autrice del video che ha immortalato l’animale nel pomeriggio di ieri sabato 9 maggio durante la sua permanenza all’interno del torrente in secca. “Si è dissetato, è stato lì una mezz’ora e poi è ricomparso verso sera”, racconta. Secondo quanto appreso, si sarebbe mosso con tranquillità. In molti si sono soffermati ad osservare la scena, tra stupore e curiosità, colpiti dalla sua presenza in un contesto così frequentato.

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