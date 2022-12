Cinque nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Il Comune di Livorno realizzerà cinque nuovi attraversamenti pedonali rialzati in quattro arterie principali della città con una spesa complessiva di 100mila euro. Le strade interessate dagli interventi di messa in sicurezza della circolazione sono: viale degli Avvalorati, viale della Libertà, via Goito e via San Jacopo in Acquaviva. Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire e migliorare i livelli di sicurezza stradale al fine di ridurre incidenti stradali dalle conseguenze gravi e investimenti di pedoni. Gli attraversamenti pedonali saranno portati a circa 8 metri di larghezza e sarà rialzato il piano stradale, con l’aggiunta dell’inserimento dei segnali di riduzione della velocità a 30 chilometri orari. La pavimentazione sarà realizzata in conglomerato bituminoso stampato colorato, tale da indurre la moderazione di velocità anche con effetti cromatici, oltre che strutturali, il tutto conformemente alla normativa vigente. I nuovi attraversamenti rialzati troveranno le seguenti collocazioni: in viale Avvalorati sarà rimosso e ricostruito l’attuale attraversamento che si trova davanti a Palazzo Comunale; in viale della Libertà saranno due gli attraversamenti rialzati: uno di fronte all’ingresso di Villa Fabbricotti e l’altro a sud di piazza Aldo Moro; in via Goito all’incrocio con Via Sette Santi, e in Via San Jacopo in Acquaviva davanti al cancello di Villa Mimbelli. I lavori saranno effettuati nel corso del 2023.

